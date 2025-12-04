بث مباشر: شاهد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025

مصعب صلاح

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة فلسطين وتونس في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

فلسطين انتصرت في الجولة الأولى على قطر بهدف نظيف، بينما خسر المنتخب التونسي أمام سوريا، لذلك الإثارة متوقعة من الطرفين في المواجهة المرتقبة

ما القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وتونس في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعلي محمد علي
قنوات الكأسسمير المعيرفي
يزن اللبابنة
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
 الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
stc tv
الكويت الرياضيةمحمد العتيبي
شاشاهاني الشهري

تشكيل فلسطين ضد تونس في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-4-2

رامي حمادة
مصعب البطاط - محمد صالح - ميشيل تيرمانيني
إميليو سابا - حامد حمدان - عميد محاجنة - عميد صوافطة - وجدي نبهان
زيد القنبر - خالد النبريص

تشكيل  تونس  ضد فلسطين في كأس العرب 2025


الخطة 4-3-3

 أيمن دحمان.
علي معلول – ياسين مرياح – حمزة الجلاصي – محمد بن علي.
إسماعيل الغربي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان.
نسيم الدنداني – فراس شواط – عمر العيوني.

