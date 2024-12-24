بث مباشر: شاهد مباراة عمان وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26

شاهد البث المباشر لمباراة عمان وقطر في خليجي 26 من هنا
يتزين ستاد جابر الأحمد الصباح لاستضافة مواجهة قوية تجمع بين منتخبي عُمان وقطر ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 26.
المباراة تأتي في وقت حساس لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق فوزه الأول في البطولة بعد تعادل كل منهما في الجولة الأولى بهدف لمثله، حيث يدخل المنتخبان اللقاء وعينهما على تحقيق الفوز الذي سيقرب أحدهما من التأهل إلى نصف النهائي.
المنتخب العماني يسعى لمواصلة مستوياته المميزة التي أظهرها في السنوات الأخيرة، ويعتمد على لاعبيه الشباب وخبراتهم لتحقيق نتيجة إيجابية.
بينما يحاول المنتخب القطري استعادة بريقه وتقديم أداء يليق بسمعته كأحد المنتخبات البارزة في المنطقة، حيث يتطلع لاستغلال هذه المباراة للعودة إلى طريق الانتصارات.
المباريات التالية
وتشهد المجموعة الأولى توازنًا كبيرًا، حيث تتساوى جميع فرقها برصيد نقطة واحدة بعد تعادل عُمان مع الكويت، وقطر مع الإمارات مما يجعل مباراة عُمان وقطر ذات أهمية قصوى، إذ قد يكون الفوز فيها حاسمًا في تحديد ملامح المتأهلين عن المجموعة.
ما القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26؟
تذاع مباراة عمان وقطر في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|الملعب
|عمان - قطر
|الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات
|الكويت الرياضية
|أحمد المعمري
|جابر الأحمد الدولي
|الكويت الرياضية 2
|طارق الملا
|العراقية الرياضية
|علي عنب
|SSC NEWS
|مشاري القرني
|فهد عريشي
|الكأس 1
|أحمد الطيب
|أبو ظبي الرياضية 1
|بلال علام
|الشارقة الرياضية
|عبد الحميد الجسمي
|دبي الرياضية 1
|عبدالله السعدي
|الرابعة 1
|إدريس زيتوني
|الرابعة 2
|حسام الوائلي
|عمان الرياضية
|محمد الريامي
|البحرين الرياضية
|سلمان الحدي
تشكيل عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي خليجي 26
قرر المدرب رشيد جابر بدء المباراة بالتشكيل التالي:-
|الخطة
|4-2-3-1
|حراسة المرمى
|إبراهيم المخيني
|خط الدفاع
|علي البوسعيدي – أحمد الخميسي – محمد المسلمي – أمجد الحارثي
|المحور
|حارب السعدي – أرشد العلوي
|خط الوسط
|المنذر العلوي – جميل اليحمدي - عبدالرحمن المشيفيري
|خط الهجوم
|عصام الصبحي
تشكيل قطر ضد عمان في كأس الخليج العربي خليجي 26
ويدخل المدرب لويس جارسيا المباراة بالتشكيل التالي:-
|الخطة
|4-3-3
|حراسة المرمى
|مشعل برشم
|خط الدفاع
|الهاشمي الحسين - لوكاس ميندز - سلطان البريك - عبدالله يوسف
|خط الوسط
|جاسم جابر - أحمد فتحي - إبراهيم الحسن
|خط الهجوم
|أكرم عفيف - المعز علي - مبارك شنان