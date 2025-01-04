مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

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تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة عمان والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر الأحمد الدولي ..

شاهد البث المباشر لمباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26 من هنا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى استاد جابر الأحمد الدولي بمدينة الفروانية في الكويت، حيث يشهد نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" بين منتخبي عُمان والبحرين.

يدخل المنتخب العُماني المباراة وعينه على تحقيق لقبه الثالث في تاريخ البطولة، بعد أن توج باللقب في نسختي 2009 و2017.

"الأحمر" أظهر قوة كبيرة في النسخة الحالية، حيث تصدر المجموعة الأولى بجدارة قبل أن يتجاوز المنتخب السعودي في نصف النهائي بفوز بنتيجة 2-0، بفضل أداء جماعي وانضباط تكتيكي بقيادة المدرب رشيد جابر.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب البحريني لتحقيق لقبه الثاني في تاريخ البطولة، بعد أن ظفر به لأول مرة عام 2019.

المباراة التالية

"الأحمر البحريني" صعد متصدراً مجموعته وتألق في نصف النهائي بإقصاء المنتخب المستضيف "الكويت"، ليصل إلى النهائي السادس في تاريخه وهو يطمح لتأكيد قوته في المشهد الخليجي.

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة عمان في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
عمان - البحرينالسبت 4 يناير 2025
19:30 السعودية، 20:30 الإمارات		SSC NEWS HDفارس عوضاستاد جابر الأحمد الدولي
حماد العنزي
SSC SPORTS HD 4مشاري القرني
راشد الدوسري
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
عامر عبدالله
أبو ظبي الرياضية 2بلال علام
البحرين الرياضيةمحمد سويد
عمان الرياضيةصلاح الحمداني
عمان مباشرشيب الحبسي
الكأس 1أحمد الطيب
الكأس 2سمير المعيرفي
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
الشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
العراقية الرياضيةجمال الدراجي

تشكيل عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

يدخل المدرب رشيد جابر المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-2-3-1
حراسة المرمىفايز الرشيدي
خط الدفاععلي البوسعيدي – أحمد الخميسي – محمد المسلمي – ثاني الرشيدي
المحورحارب السعدي – عبدالله فواز
خط الوسطجميل اليحمدي – أرشد العلوي - عبدالرحمن المشيفيري
خط الهجومعصام الصبحي

تشكيل البحرين ضد عمان في نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

وقرر المدرب دراجان تالايتش بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حراسة المرمىإبراهيم لطف الله
خط الدفاعحمد شمسان - أمين بن عدي - وليد الحيام - عبد الله الخلاصي
خط الوسطسيد ضياء - كميل الأسود - علي مدن - مهدي الحميدان
خط الهجوممحمد مرهون - محمد الرميحي
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