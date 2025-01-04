بث مباشر: شاهد مباراة عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة عمان والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر الأحمد الدولي ..

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى استاد جابر الأحمد الدولي بمدينة الفروانية في الكويت، حيث يشهد نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" بين منتخبي عُمان والبحرين.

يدخل المنتخب العُماني المباراة وعينه على تحقيق لقبه الثالث في تاريخ البطولة، بعد أن توج باللقب في نسختي 2009 و2017.

"الأحمر" أظهر قوة كبيرة في النسخة الحالية، حيث تصدر المجموعة الأولى بجدارة قبل أن يتجاوز المنتخب السعودي في نصف النهائي بفوز بنتيجة 2-0، بفضل أداء جماعي وانضباط تكتيكي بقيادة المدرب رشيد جابر.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب البحريني لتحقيق لقبه الثاني في تاريخ البطولة، بعد أن ظفر به لأول مرة عام 2019.

"الأحمر البحريني" صعد متصدراً مجموعته وتألق في نصف النهائي بإقصاء المنتخب المستضيف "الكويت"، ليصل إلى النهائي السادس في تاريخه وهو يطمح لتأكيد قوته في المشهد الخليجي.

ما القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين في نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة عمان في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

تشكيل عمان ضد البحرين في نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

يدخل المدرب رشيد جابر المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-2-3-1 حراسة المرمى فايز الرشيدي خط الدفاع علي البوسعيدي – أحمد الخميسي – محمد المسلمي – ثاني الرشيدي المحور حارب السعدي – عبدالله فواز خط الوسط جميل اليحمدي – أرشد العلوي - عبدالرحمن المشيفيري خط الهجوم عصام الصبحي

تشكيل البحرين ضد عمان في نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

وقرر المدرب دراجان تالايتش بدء المباراة بالتشكيل التالي:-