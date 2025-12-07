مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025

سوريا × فلسطين
مباشر لحظة بلحظة

شاهد مباراة سوريا وفلسطين من المصدر من هنا


أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة سوريا وفلسطين في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الأولى.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة، إذ تعادل المنتخب السوري أمام قطر وفاز على تونس ولديه أربع نقاط ، كما أنّ منتخب فلسطين تعادل مع تونس وانتصر على قطر ويمتلك الرصيد ذاته.

وفي التوقيت ذاته، يواجه منتخب تونس نظيره قطر في رحلة البحث عن مقعد مؤهل لربع النهائي..

ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN Xtra 1حفيظ دراجي
الكأس 2خالد الغول
بكر علوان
أبو ظبي الرياضية 2بلال علام
 الشارقة الرياضية 2محمد الهنائي
دبي الرياضية 2راشد عبدالرحمن
stc tv
الكويت الرياضية 2طارق الملا
 عمان الرياضيةمحمد موسى
شاشاعلي دراج

تشكيل سوريا الرسمي ضد فلسطين في كأس العرب 2025

التشكيل:4-2-3-1

الياس هداية
عبدالله الشامي - أحمد فقا - عبد الرزاق المحمد - زكريا حنان
إلمار أبراهام - سيمون أمين
محمود المواس - محمود الأسود - محمد الصلخدي
عمر خربين

تشكيل  فلسطين الرسمي ضد سوريا في كأس العرب 2025


التشكيل 3-5-2
رامي حمادة
مصعب البطاط - محمد صالح - ميشيل تيرمانيني
تامر صيام - حامد حمدان - عميد محاجنة - زيد القنبر - وجدي نبهان
عدي الدباغ - خالد النبريص

إعلان