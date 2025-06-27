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شاهد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وريد بول سالزبورج، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

مباراة هامة حساب الجولة الثالثة من كأس العالم للأنديه ستجمع كلا من ريال مدريد وريد بول سالزبورج، في ظل أن حسابات التأهل في هذه المجموعه مفتوحة على كل الاحتمالات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة ريال مدريد وريد بول سالزبورج.

المباراة التالية

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
ريد بول سالزبورج - ريال مدريدالجمعة 27 يونيو 2025
04:00 السعودية		DAZNيزيد مواقيلينكون فاينانشال فيلد
شاهدحاتم بطيشة
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كأس العالم للأندية - المجموعة H
Lincoln Financial Field

التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025

تشكيلات سالزبورج ضد ريال مدريد

سالزبورجHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-1-2-3

Home team crestريال مدريد
52
C. Zawieschitzky
2
جاكوب راسموسن
23
J. Gadou
22
ستيفان لاينير
13
فرانس كراتزيج
30
اوسكار غلوخ
45
دورجيلس نيني
5
S. Diabate
15
مامادي ديامبو
21
بيتار راتكوف
20
E. Baidoo
1
تيبو كورتوا
22
أنطونيو روديجر
20
فيران جارسيا
12
ترينت ألكسندر أرنولد
24
دين هويسين
15
أردا جولر
14
أوريلين تشواميني
5
جود بيلينجهام
8
فيديريكو فالفيردي
30
غونزالو غارسيا
7
فينيسيوس جونيور

4-1-2-3

ريال مدريدAway team crest

سالزبورج
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • توماس ليتستش

ريال مدريد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

ترتيب مجموعة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025

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