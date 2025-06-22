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شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد ريال مدريد لمواجهة هامة في كأس العالم للأندية 2025 ضد باتشوكا على ملعب بنك أوف أمريكا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ريال مدريد تعادل في أول مبارياته بالبطولة وجاء التعادل أمام الهلال بهدف لمثله، أما منافسه، باتشوكا، فقد خسر أمام سالزبورج في المباراة الأولى.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، كما تنقل قناة إم بي سي أكشن مباراة ريال مدريد وباتشوكا.

المباريات التالية

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
ريال مدريد - باتشوكاالأحد 22 يونيو 2025
22:00 مصر والسعودية		DAZNحماد العنزيبانك أوف أمريكا
MBC ACTIONعبدالله الحربي
MBC مصر فارس عوض

تشكيل ريال مدريد لمباراة باتشوكا في كأس العالم للأندية 2025

قرر المدرب تشابي ألونسو الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىتيبو كورتوا
الدفاعفيران جارسيا - ديان هويسين - راؤول أسينسيو - ترينت ألسكندر أرنولد
الوسطأوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام
الهجومفينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - أردا جولر
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تشكيل باتشوكا لمباراة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب باتشوكا، خايمي لوزانو، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-2-3-1
حارس المرمىكارلوس مورينو
الدفاعلويس رودريجيز - إدواردو باومان - فيديريكو بيريرا - بريان جونزاليس
محوري الارتكازإلياس مونتيل - آلان باوتيستا
الوسطأليكسي دومينجيز - أجوستين بالافيشنو - جون كينيدي
الهجومسالومون روندون
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