كيف تشاهد مباراة تونس وعمان في كأس العرب 2021 مجانًا؟

تتواصل منافسات بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر، ومع انتهاء دور المجموعات الذي شهد إثارة كبيرة في مبارياته وأحداثه، تترقب الجماهير انطلاق الدور ربع النهائي، والذي يبدأ بمباراة تونس وعمان، والتي تقام على استاد المدينة التعليمية.

منتخب تونس تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، بعد أن نجح في اقتناص صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.

وافتتح "نسور قرطاج" البطولة بالفوز على موريتانيا بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام سوريا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، والانتصار الصعب أمام الإمارات في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

أما منتخب عمان، فقد نجح في حجز مقعده في ربع نهائي كأس العرب 2021، بعد أن أنهى دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى.

منتخب عمان تعادل مع العراق في الجولة الأولى بنتيجة 1-1، ثم خسر أمام قطر بنتيجة 2-1 في مباراة درامية، ثم حقق الفوز على البحرين في الجولة الأخيرة بثلاثية نظيفة.

بالتأكيد يرغب الكثير من عشاق كرة القدم من المحيط للخليج في مشاهدة المباراة، وفي الأسطر التالية نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس وعمان.

الدليل الشامل لكأس العرب قطر 2021

ما هو موعد مباراة تونس وعمان في كأس العرب 2021؟

موعد مباراة تونس وعمان هو يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 على ملعب المدينة التعليمية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس، السابعة بتوقيت عمان، والسادسة بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وعمان؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس مجانًا، والقنوات الناقلة لمباراة تونس وعمان هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2، بجانب الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تونس - عمان الجمعة 10 ديسمبر 2021،



16:00 تونس، 19:00 عمان، 18:00 قطر beIN SPORTS 1، 2

AL KASS المدينة التعليمية

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة؟

تتواجد قناتي beIN SPORTS HD 1, 2 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS HD 1

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11013 11547 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11054 11585 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 3/4 2/3

ما هو تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021؟

قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 متواجدة على الأقمار الصناعية الثلاث نايل سات وعرب سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي..

القمر نايل سات سهيل سات عرب سات التردد 11919 10770 12245 الاستقطاب أفقي أفقي / رأسي رأسي معدل الترميز 27500 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 3/4 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تونس وعمان؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وعمان عن طريق الحساب الرسمي لقنوات بي إن سبورت، أيضًا عن طريق الموقع الرسمي لقنوات الكأس.

كما يمكنك مشاهدة المباراة من خلال خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول.