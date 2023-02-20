بث مباشر: شاهد مباراة أحد والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهدة مباراة أحد والأهلي في الجولة 22 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 والمقامة على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة..

أحد x الأهلي

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق أحد - الأهلي الإثنين 20 فبراير 2023،

16:20 السعودية، 15:20 مصر KSA Sports HD 1 نادي أحد سليمان الشريف

تشكيل الأهلي ضد أحد

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب "قلعة الكوؤس" أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي..

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الربيعي

نايف كريري - طلال عبسي - باستوس - عبد الباسط هندي

ميليسي - هشام فايق

مودو بارو - رياض بودبوز - هيثم عسيري

حسن العلي

يواجه الأهلي فريق أحد، الذي يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، ولم يحقق الفوز في آخر جولتين، مما يجعله ساعيًا إلى تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على الاستمرار في مطاردة الحزم على صدارة ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، خاصة بعدما استعاد الفريق سلسلة الانتصارات المتتالية بتحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام العروبة في الجولة الماضية.

رصيد "قلعة الكؤوس" ارتفع بعد الفوز في الجولة الماضية، ليصبح 43 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلفًا بفارق الأهداف عن الحزم.