بث مباشر: شاهد مباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يتزين ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستضافة مباراة والوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة.

ويشارك الوداد في البطولة كونه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في 2022، بينما يتواجد يوفنتوس في البطولة بسبب تصنيف الاتحاد الأوروبي.

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يوفنتوس افتتح مبارياته في البطولة بالفوز على العين بخماسية نظيفة ليتصدر المجموعة.

أما الوداد، فلم يحالفه التوفيق أمام مانشستر سيتي وخسر بثنائية نظيفة.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس والوداد في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

ويمكن مشاهدة لقاء الوداد ويوفنتوس من خلال تطبيق DAZN مجانًا بتقنية SD بتعليق خالد الغول

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب يوفنتوس- الوداد الأحد 22 يونيو 2025

19:00 مصر والسعودية، 17:00 المغرب DAZN خالد الغول لينكون فاينانشال فيلد

تشكيل الوداد لمباراة يوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الوداد، محمد أمين بنهاشم، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 5-4-1 حارس المرمى مهدي بن عبيد الدفاع فهد موفي - جليرمي فيريرا - عبد المنعم بو طويل - بارت ماييرز - محمد مفيد الوسط المهدي مبارك - نور الدين أمرابط - أسامة الزمراوي - ثيمبنكوثي لورتش الهجوم صامويل أوبينج

تشكيل يوفنتوس لمباراة الوداد في كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب، إيجور تودور، فسوف يعتمد على العناصر الآتية: