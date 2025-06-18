بث مباشر: شاهد مباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 من هنا
يتزين ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستضافة مباراة والوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.
ويشارك الوداد في البطولة كونه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في 2022، بينما حقق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا في 2023.
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تشكيل الوداد لمباراة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025
قرر مدرب الوداد، محمد أمين بنهاشم، الاعتماد على العناصر الآتية:
|الخطة | 3-5-2
|حارس المرمى
|مهدي بن عبيد
|الدفاع
|جليرمي فيريرا - عبد المنعم بو طويل - بارت ماييرز
|الوسط
|محمد مفيد - المهدي مبارك - أسامة الزمراوي - ثيمبنكوثي لورتش - فهد موفي
|الهجوم
|نورالدين أمرابط - كاسيوس ميلولا
تشكيل مانشستر سيتي لمباراة الوداد في كأس العالم للأندية 2025
أما المدرب، بيب جوارديولا، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:
|الخطة | 4-2-3-1
|حارس المرمى
|إيدرسون
|الدفاع
|ريكو لويس - فيتور ريس - ناثان آكي - نيكو أوريلي
|المحور
|تيجاني رايندرز - ريان شرقي
|الوسط
|دوكو - فيل فودين - سافينيو
|الهجوم
|عمر مرموش