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شاهد مباراة الوداد ومانشستر سيتي عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستضافة مباراة والوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.

ويشارك الوداد في البطولة كونه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في 2022، بينما حقق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا في 2023.

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تشكيل الوداد لمباراة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الوداد، محمد أمين بنهاشم، الاعتماد على العناصر الآتية:

المباريات التالية

الخطة | 3-5-2
حارس المرمىمهدي بن عبيد
الدفاعجليرمي فيريرا - عبد المنعم بو طويل - بارت ماييرز
الوسطمحمد مفيد - المهدي مبارك - أسامة الزمراوي - ثيمبنكوثي لورتش - فهد موفي
الهجومنورالدين أمرابط - كاسيوس ميلولا
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تشكيل مانشستر سيتي لمباراة الوداد في كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب، بيب جوارديولا، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-2-3-1
حارس المرمىإيدرسون
الدفاعريكو لويس - فيتور ريس - ناثان آكي - نيكو أوريلي
المحورتيجاني رايندرز - ريان شرقي
الوسطدوكو - فيل فودين - سافينيو
الهجومعمر مرموش
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