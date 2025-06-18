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شاهد مباراة الهلال وريال مدريد عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يستعد الهلال السعودية لمواجهة هامة في أول مواجهة له في كأس العالم للأندية 2025 ضد ريال مدريد على ملعب هارد روك.

الهلال يشارك للمرة الرابعة في تاريخه كونه بطلًا لدوري أبطال آسيا في 2021، ووصل إلى المباراة النهائية في آخر مرة لعب البطولة وذلك في 2022 قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.

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أما ريال مدريد فهو الأكثر تتويجًا بالبطولة، وحقق آخر ألقابه على حساب الهلال مما يعد بمباراة مجنونة ومثيرة.

تشكيل الهلال لمباراة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الهلال سيموني إنزاجي الاعتماد على العناصر الآتية:

المباريات التالية

الخطة | 4-2-3-1
حارس المرمىياسين بونو
الدفاعناصر الدوسري - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو
محوري الارتكازروبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش
الوسطرينان لودي - سالم الدوسري - مالكوم
الهجومماركوس ليوناردو
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تشكيل ريال مدريد لمباراة الهلال في كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب تشابي ألونسو فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىتيبو كورتوا
الدفاعفيران جارسيا - ديان هويسين - راؤول أسينسيو - ترينت ألسكندر أرنولد
الوسطأوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام
الهجومفينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - رودريجو
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