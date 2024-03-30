بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024

البث المباشر لمباراة الشباب والهلال في قمة الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يستعد الهلال لمواجهة قوية ضد الشباب في قمة الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب الشباب.

الزعيم يمتلك أطول سلسلة انتصارات في التاريخ، ولا يزال لديه الفرصة لزيادة الغلة ولن يترك الفرصة للشباب لإيقاف قطاره المستمر.

الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة وبفارق 12 نقطة كاملة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما الشباب في المركز الحاي عشر برصيد 24 نقطة.

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توقيت مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 30 مارس 2024 على ملعب نادي الشباب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والشباب على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب الشباب - الهلال السبت 30 مارس 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD علي سعيد الكعبي الشباب شاهد SSC SPORT 1 HD مدحت بطيشة SSC SPORT 1 SD عبد العزيز الزيد

تشكيل الشباب لمباراة الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب فيتور بيريرا الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة حارس المرمى الدفاع الوسط الهجوم

تشكيل الهلال لمباراة الشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024

أما المدرب جورج جيسوس فقرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة حارس المرمى الدفاع الوسط الهجوم

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