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Hassan Tambakti Hilal SPLGetty Images
دوري روشن السعودي
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مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024

الهلال v الأخدوددوري روشن السعوديالهلالالأخدودالقنوات الناقلة

البث المباشر لمباراة الهلال والأخدود في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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    برجاء التسجيل والاشتراك لمشاهدة مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي عبر شاهد

يستقبل ملعب المملكة أرينا، مباراة تجمع بين الهلال والأخدود، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 26 في دوري روشن السعودي 2023-2024.

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الهلال صاحب السلسلة التهديفية الأطول في الوقت الراهن والتي وصلت إلى 30 مباراة على التوالي ويرغب في زيادة الغلة أمام الأخدود.

كما يحتاج الهلال للفوز في خمس مباريات مع تعادل وحيد لحسم لقب دوري روشن السعودي بغض النظر عن نتائج النصر.

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توقيت مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الهلال والأخدود في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الثلاثاء 2 أبريل 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والأخدود على شاشتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
الهلال - الأخدودالثلاثاء 2 إبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC SPORT 1 HDفهد العتيبيالمملكة أرينا
شاهد
SSC SPORT 1 HDحاتم بطيشة
SSC SPORT 1 SDفهد عريشي

تشكيل الهلال لمباراة الأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب جورج جيسوس الدفع بالعناصر الآتية:

الخطة
حارس المرمىياسين بونو
الدفاعسعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - لودي
المحورنيفيش - سافيتش
الوسطمالكوم - سالم الدوسري - ميشيل
الهجومالشهري

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