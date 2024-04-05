بث مباشر: شاهد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

البث المباشر لمباراة النصر وضمك في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يحل النصر ضيفًا على نظيره ضمك في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

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النصر يقدم مباريات مميزة في الفترة الأخيرة واستطاع الفوز على أبها بثمانية نظيفة بعد الانتصار على الطائي بخماسية، كما سجل كريستيانو رونالدو هاتريك في مباراتين على التوالي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر وضمك في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

توقيت مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة النصر وضمك في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 5 أبريل 2024 على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC Extra 1 HD بتعليق كلًا من فارس عوض ورؤوف خليف.

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة المفتوحة SSC Extra 1 SD بتعليق عائد العصيمي.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق فارس عوض.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب ضمك - النصر الجمعة 5 أبريل 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 1 HD فارس عوض مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية رؤوف خليف شاهد فارس عوض SSC Extra 1 SD عائد العصيمي

تشكيل النصر لمباراة ضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

المدرب لويس كاسترو قرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3 حارس المرمى دافيد اوسبينا الدفاع نواف بوشل- علي لاجامي - إيمريك لابورت - محمد قاسم الوسط عبدالمجيد الصليهم - سامي النجعي - علي الحسن الهجوم عبدالعزيز العليوة - عبدالرحمن غريب - مشاري النمر

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