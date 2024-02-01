بث مباشر: شاهد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024

شاهد بالفيديو البث المباشرة لمباراة النصر وإنتر ميامي في الجولة الثانية من كأس موسم الرياض 2023-2024 ...

يستقبل ملعب المملكة آرينا مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر، وإنتر ميامي كأس موسم الرياض 2024، والذي تستضيفه السعودية في نظام البطولة المجمعة، ويشارك معهم الهلال.

ويدخل النصر المباراة بقيادة صاروخ ماديرا، بمعنويات مرتفعة بعد المستويات الجيدة التي يمر بها الفريق مؤخرًا والانتصارات المحلية، والتي كان آخرها الفوز على التعاون.، وسيطمح لاعبو العالمي إلى امتاع الجماهير والظهور بشكل مميز على ملعب المملكة آرينا.

على الجانب الآخر، يواصل إنتر ميامي، الاستعداد للموسم الجديد، الذي ينطلق في شهر فبراير القادم.

تشكيل النصر لمباراة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024



قرر المدرب كاسترو الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-4-2 حارس المرمى دافيد أوسبينا خط الدفاع نواف بوشل - عبد الإله العمري - إيمريك لابورت - أليكس تيليس خط الوسط عبد المجيد الصليهم - أوتافيو - بروزوفيتش خط الهجوم تاليسكا - عبد العزيز العليوة - محمد مران

تشكيل إنتر ميامي لمباراة الهلال في كأس موسم الرياض 2024



أما تاتا مارتينو فسوف يعتمد على الأسماء الآتية:

الخطة 5-3-2 حارس المرمى دارك كاليندير خط الدفاع جوردي ألبا - توماس أفيليش - كريفستوف - نوح آلين - جراسيل خط الوسط جورج - سيرجيو بوسكيتس - رويز خط الهجوم لويس سواريز -كامبانا





