بث مباشر: شاهد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024

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يحل النصر ضيفًا على نظيره أبها على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة الـ 26 في دوري روشن السعودي 2023-2024.
النصر اكتسح الطائي بخماسية في الجولة الماضية كان لكريستيانو رونالدو نصيب الأسد فيها بتسجيل هاتريك تاريخي، ليتربع على عرش صدارة هدافين دوري روشن السعودي.
ويرغب النصر في استمرار الضغط على الهلال على أمل خطف الصدارة حال تراجع الزعيم في المباريات المقبلة، وحتى لا يجعله حصده للقب سهلًا.
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توقيت مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024
موعد مباراة أبها والنصر في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الثلاثاء 2 أبريل 2024 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر وأبها على شاشتها.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|الملعب
|أبها - النصر
|الثلاثاء 2 إبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC SPORT 5 HD
|عيسى الحربين
|مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
|شاهد
|SSC SPORT 5 HD
|رؤوف خليف
|SSC SPORT 5 SD
|عيسى الزدجالي
تشكيل النصر لمباراة أبها في دوري روشن السعودي 2023-2024
قرر المدرب لويس كاسترو الدفع بالعناصر الآتية:
|الخطة
|حارس المرمى
|الدفاع
|الوسط
|الهجوم