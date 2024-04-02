تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr Al-Tai 2023-24Getty
دوري روشن السعودي
team-logo
team-logo
حمّل تطبيق شاهد الآن وتابع مباراة أبها والنصر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024

أبها v النصردوري روشن السعوديأبهاالنصرالقنوات الناقلة

البث المباشر لمباراة أبها والنصر في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

    برجاء التسجيل والاشتراك لمشاهدة مباراة أبها والنصر في دوري روشن السعودي عبر شاهد

يحل النصر ضيفًا على نظيره أبها على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة الـ 26 في دوري روشن السعودي 2023-2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر اكتسح الطائي بخماسية في الجولة الماضية كان لكريستيانو رونالدو نصيب الأسد فيها بتسجيل هاتريك تاريخي، ليتربع على عرش صدارة هدافين دوري روشن السعودي.

ويرغب النصر في استمرار الضغط على الهلال على أمل خطف الصدارة حال تراجع الزعيم في المباريات المقبلة، وحتى لا يجعله حصده للقب سهلًا.

المباراة التالية

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

توقيت مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة أبها والنصر في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الثلاثاء 2 أبريل 2024 على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر وأبها على شاشتها.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
أبها - النصرالثلاثاء 2 إبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC SPORT 5 HDعيسى الحربينمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
شاهد
SSC SPORT 5 HDرؤوف خليف
SSC SPORT 5 SDعيسى الزدجالي

تشكيل النصر لمباراة أبها في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب لويس كاسترو الدفع بالعناصر الآتية:

الخطة
حارس المرمى
الدفاع
الوسط
الهجوم

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين