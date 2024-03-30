بث مباشر: شاهد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024

البث المباشر لمباراة النصر والطائي في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة هامة تجمع بين النصر والطائي، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

النصر نجح في إيقاف نزيف النقاط المهدرة قبل التوقف الدولي حينما انتصر على الأهلي، ويرغب في الاستمرار في النتائج الإيجابية لتقليص الفارق مع المتصدر الهلال.

ويأتي النصر في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يحتل الأهلي المركز السادس عشر في سلم الترتيب برصيد 22 نقطة فقط.

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توقيت مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 30 مارس 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والطائي على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب النصر - الطائي السبت 30 مارس 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 5 HD فارس عوض الأول بارك شاهد SSC SPORT 5 HD مدحت شلبي SSC SPORT 5 SD عائد العصيمي

تشكيل النصر لمباراة الطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب لويس كاسترو الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة حارس المرمى الدفاع الوسط الهجوم

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