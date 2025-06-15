بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي وهايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

شاهد بالفيديو البث المباشرة للمباراة الافتتاحية للمنتخب السعودي وهايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025..

يخوض المنتخب السعودي أولى محطاته في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بمواجهة منتخب هايتي، في اللقاء الذي يقام فجر اليوم الإثنين على ملعب سناب دراجون الأمريكي.

تأتي هذه المشاركة بدعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف، ضمن الاستعدادات المكثفة للمنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم المقبلة.

تعتبر هذه البطولة فرصة ثمينة للخضر لخوض تجربة مميزة ضد منتخبات من ثقافات كروية مختلفة، حيث يشارك المنتخب السعودي كضيف شرف في هذه النسخة من المسابقة ويأتي هذا بعد الأداء المشرف للمنتخب في المحافل الدولية الأخيرة، مما دفع المنظمين لدعوته للمشاركة.

يواجه الأخضر في المباراة الافتتاحية منتخب هايتي في لقاء يتوقع أن يشهد تفوقاً سعودياً لكنه لن يخلو من التحديات، ويعول المدرب على هذه المواجهة لاختبار الجاهزية وتقييم أداء العناصر الجديدة في التشكيلة.

تشكيل المنتخب السعودي ضد هايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

قرر مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3 حارس المرمى نواف العقيدي الدفاع سعود عبد الحميد - عبدالإله العمري - حسن كادش - نواف البوشل الوسط علي صادق الحسن - زياد الجهني - فيصل الغامدي الهجوم صالح الشهري – مروان الصحفي – همام الهمامي

تشكيل هايتي ضد المنتخب السعودي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

أما مدرب المنتخب هايتي، سيباستيان ميني، فقرر الاعتماد على العناصر الآتية: