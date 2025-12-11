بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين في ربع نهائي كأس العرب 2025

فلسطين × السعودية
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين في ربع نهائي كأس العرب 2025 من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة فلسطين والسعودية في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات ربع النهائي.
المنتخب السعودي وصل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 وصيفًا المجموعة الثانية بعد الفوز في أول جولتين على عمان وجزر القمر ثم الخسارة أمام المغرب.
بينما نجحت فلسطين في الوصول إلى الدور ذاته عن المجموعة الأولى في الصدارة بعد الفوز على قطر والتعادل مع تونس وفلسطين.
ويعد هذا الوصول إلى ربع النهائي هو الأول للفدائي في تاريخه.
ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفلسطين في ربع نهائي كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|دبي الرياضية 1
|حماد العنزي
|stc tv
|beIN SPORTS HD
|عصام الشوالي
|الكأس 1
|أحمد الطيب
|MBC مصر 2
|مدحت شلبي
|MBC Action
|أحمد النفيسة
|شاهد
|السعودية الرياضية
|مشاري القرني
|أبو ظبي الرياضية 1
|بلال علام
|الشارقة الرياضية 1
|موسى عيد
|الكويت الرياضية 1
|محمد النحوي
|عمان الرياضية
|موسى عيد
|شاشا
|علي دراج
تشكيل فلسطين ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025
التشكيل 3-5-2
رامي حمادة
مصعب البطاط - محمد صالح - ميلاد تيرمانيني
تامر صيام - حامد حمدان -عميد صوافطة - عميد محاجنة - وجدي نبهان
زيد القنبر - عدي الدباغ
تشكيل المنتخب السعودي ضد فلسطين في كأس العرب 2025
التشكيل:4-3-3
نواف العقيدي
علي مجرشي - حسان التمبكتي - وليد الأحمد - نواف بوشل
عبدالله الخيبري - محمد كنو - ناصر الدوسري
سالم الدوسري - صالح أبو الشامات - فراس البريكان