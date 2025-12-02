بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس العرب 2025

السعودية × عمان
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة المنتخب السعودي وعمان من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المنتخب السعودي وعمان في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.
يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.
ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|حسن العيدروس
|قنوات الكأس
|أحمد الطيب
|مصطفى ناظم
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبدالله
|MBC مصر 2
|أحمد النفيسة
|الشارقة الرياضية
|موسى عيد
|دبي الرياضية 1
|راشد عبدالرحمن
|الكويت الرياضية
|محمد النحوي
|شاشا
|علي دراج
تشكيل المنتخب السعودي ضد عمان في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-3-3
نواف العقيدي
نواف بوشل، حسان تمبكتي، وليد الأحمد، أيمن يحيى
عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو
سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات
تشكيل عمان ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025
الخطة: 4-4-2
إبراهيم المخيني
ثاني الرشيدي، علي البوسعيدي، أحمد خميسي، غانم الحبشي
يوسف المالكي، مصعب المعمري، حارب السعدي، صلاح اليحيائي
ناصر الرواحي، عصام صبحي