مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025

السعودية × جزر القمر
مباشر لحظة بلحظة

شاهد مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر من المصدر من هنا

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

المنتخب السعودي انتصر في الجولة الأولى على عمان بهدفين لهدف، بينما خسر جزر القمر أمام المغرب.

ولدى الأخضر فرصة للصدارة بعد تعادل المغرب مع عمان في الجولة الثانية، وكل ما يحتاجه هو الفوز للتأهل رسميًا لربع النهائي.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعامر الخوذيري
قنوات الكأسخالد الحدي
سعود الحريري
أبو ظبي الرياضية 1عبدالله السعدي
MBC مصر 2مدحت شلبي
السعودية الرياضية 1مشاري القرني
 الشارقة الرياضيةسالم السالمي
دبي الرياضية 1حمادة العنزي
stc tv
الكويت الرياضيةطارق الملا
شاشاعلي دراج

تشكيل المنتخب السعودي ضد جزر القمر في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3

نواف العقيدي
علي مجرشي - حسان التمبكتي - عبدالإله العمري - أيمن يحيى
عبدالله الخيبري - محمد كنو - مصعب الجوير
سالم الدوسري - فراس البريكان - عبدالرحمن العبود

تشكيل  جزر القمر ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025


الخطة 3-4-3

عادل أنزيماتي
كريم محمد - يانيس كاري - ياسين صندوه - نسيم أحمد
قاسم حاجي - زينو محمد - حميدو علي
حسين الزكواني - إبرويهيم يوسف - عفان جامباي

