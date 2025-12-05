بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025

السعودية × جزر القمر

مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

المنتخب السعودي انتصر في الجولة الأولى على عمان بهدفين لهدف، بينما خسر جزر القمر أمام المغرب.

ولدى الأخضر فرصة للصدارة بعد تعادل المغرب مع عمان في الجولة الثانية، وكل ما يحتاجه هو الفوز للتأهل رسميًا لربع النهائي.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وجزر القمر في كأس العرب 2025

تشكيل المنتخب السعودي ضد جزر القمر في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3



نواف العقيدي

علي مجرشي - حسان التمبكتي - عبدالإله العمري - أيمن يحيى

عبدالله الخيبري - محمد كنو - مصعب الجوير

سالم الدوسري - فراس البريكان - عبدالرحمن العبود

تشكيل جزر القمر ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025