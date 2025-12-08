بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي والمغرب في كأس العرب 2025

المغرب × السعودية

مباشر لحظة بلحظة



أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المنتخب السعودي والمغرب في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثانية.

المنتخب السعودي حسم بالفعل تواجده في ربع نهائي كأس العرب 2025 ويحتاج للفوز أو التعادل لحسم الصدارة، بينما يرغب المغرب في الفوز لحسم التأهل.

ويمتلك أسود أطلس 4 نقاط من تعادل مع عمان وفوز على جزر القمر، وهو ما يجعله الفوز أو حتى التعادل كافيين للتاهل.

وفي التوقيت ذاته، يواجه منتخب عمان نظيره جزر القمر.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والمغرب في كأس العرب 2025

تشكيل المنتخب السعودي ضد المغرب في كأس العرب 2025

التشكيل:4-2-3-1



عبد الرحمن الصانبي

علي مجرشي - وليد الأحمد - محمد سليمان - عبد الإله العمري

نواف بوشل - مراد هوساوي - مصعب الجوير

صالح الشهري - صالح أبو الشامات، عبد الرحمن العبود

تشكيل المغرب ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025