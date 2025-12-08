بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي والمغرب في كأس العرب 2025

المغرب × السعودية
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المنتخب السعودي والمغرب في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثانية.
المنتخب السعودي حسم بالفعل تواجده في ربع نهائي كأس العرب 2025 ويحتاج للفوز أو التعادل لحسم الصدارة، بينما يرغب المغرب في الفوز لحسم التأهل.
ويمتلك أسود أطلس 4 نقاط من تعادل مع عمان وفوز على جزر القمر، وهو ما يجعله الفوز أو حتى التعادل كافيين للتاهل.
وفي التوقيت ذاته، يواجه منتخب عمان نظيره جزر القمر.
ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والمغرب في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|علي سعيد الكعبي
|السعودية الرياضية 1
|مشاري القرني
|MBC
|أحمد النفيسة
|الكأس 1
|خليل البلوشي
|يزن اللبابنة
|أبو ظبي الرياضية 1
|فارس عوض
|الشارقة الرياضية
|موسى عيد
|دبي الرياضية 1
|حماد العنزي
|stc tv
|الكويت الرياضية
|محمد النحوي
|شاشا
|فهد العتيبي
تشكيل المنتخب السعودي ضد المغرب في كأس العرب 2025
التشكيل:4-2-3-1
عبد الرحمن الصانبي
علي مجرشي - وليد الأحمد - محمد سليمان - عبد الإله العمري
نواف بوشل - مراد هوساوي - مصعب الجوير
صالح الشهري - صالح أبو الشامات، عبد الرحمن العبود
تشكيل المغرب ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-4-2
مهدي بنعبيد
سفيان بوفتي - مروان سعدان - محمد بولوكسوت - حمزة الموساوي
محمد ربيع حريمات - وليد الكرتي - أنس باش - أمين زحزوح
طارق تيسودالي - كريم البركاوي