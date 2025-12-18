بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025

مصعب صلاح

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة السعودية والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع.

المنتخب السعودي خسر في نصف النهائي أمام الأردن بهدف نظيف، ليتبخر أحلام الأخضر في حصد اللقب.

أما منتخب الإمارات، فخسر بثلاثية نظيفة أمام المغرب ويحاول أن يخرج من البطولة بانتصار على السعودية وحصد المركز الثالثة

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
دبي الرياضية 1عبدالحميد الجسمي
stc tv
beIN SPORTS HDأحمد البلوشي
الكأس 1خالد الحدي
MBC مصر 2أحمد النفيسة
MBC Action
شاهد
السعودية الرياضيةعبدالعزيز الزيد
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
 الشارقة الرياضية 1محمد الهنائي
الكويت الرياضية 1طارق الملا
عمان الرياضيةمحمد موسى
شاشاعلي دراج

تشكيل  المنتخب السعودي ضد الإمارات في كأس العرب 2025


التشكيل:4-2-3-1

راغد النجار
محمد أبو الشامات - عبدالإله العمري - محمد بكر - نواف البوشل
ناصر الدوسري - مصعب الجوير
سالم الدوسري - صالح الشهري - فراس البريكان
عبدالله الحمدان

تشكيل الإمارات ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025

التشكيل:4-2-3-1

حمد المقبالي
روبن فيليب - لوكاس بيمينتا - ساشا إيفيكوفيتش - ماركوس ميلوني
نادر يحيى – عصام فايز
سلطان الأميري - يحيى الغساني - علي صالح
برونو أوليفير

