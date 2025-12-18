بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025

السعودية × الإمارات

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة السعودية والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع.

المنتخب السعودي خسر في نصف النهائي أمام الأردن بهدف نظيف، ليتبخر أحلام الأخضر في حصد اللقب.

أما منتخب الإمارات، فخسر بثلاثية نظيفة أمام المغرب ويحاول أن يخرج من البطولة بانتصار على السعودية وحصد المركز الثالثة

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والإمارات في كأس العرب 2025

تشكيل المنتخب السعودي ضد الإمارات في كأس العرب 2025



التشكيل:4-2-3-1



راغد النجار

محمد أبو الشامات - عبدالإله العمري - محمد بكر - نواف البوشل

ناصر الدوسري - مصعب الجوير

سالم الدوسري - صالح الشهري - فراس البريكان

عبدالله الحمدان

تشكيل الإمارات ضد المنتخب السعودي في كأس العرب 2025