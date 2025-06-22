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شاهد مباراة المنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في الكأس الذهبية 2025 من هنا
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة للمنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025..

شاهد البث المباشر بالفيديو لمباراة السعودية ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 من هنا..

يخوض المنتخب السعودي ثالث محطاته في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بمواجهة ترينيداد وتوباجو، في اللقاء الذي يقام صباح اليوم الإثنين، 23 يونيو، على ملعب أليجانت..

تأتي هذه المشاركة بدعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف، ضمن الاستعدادات المكثفة للمنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم المقبلة.

تعتبر هذه البطولة فرصة ثمينة للخضر لخوض تجربة مميزة ضد منتخبات من ثقافات كروية مختلفة، حيث يشارك المنتخب السعودي كضيف شرف في هذه النسخة من المسابقة ويأتي هذا بعد الأداء المشرف للمنتخب في المحافل الدولية الأخيرة، مما دفع المنظمين لدعوته للمشاركة.

الأخضر انتصر في المباراة الافتتاحية على هايتي بهدف نظيف، وخسر من أمريكا، لكن الفوز أو التعادل اليوم يضمن له التأهل لربع النهائي..

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد ترينيداد وتوباجو في الكأس الذهبية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتم نقل مباريات البطولة عبر قنوات السعودية الرياضية، وعبر قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالقناة.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلقالملعب
السعودية - ترينيداد وتوباجوالجمعة 20 يونيو 2025
02:00 السعودية ومصر 		السعودية الرياضية 1عبد العزيز السبرأليجنت

تشكيل المنتخب السعودي ضد ترينيداد وتوباجو في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

قرر مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد، الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىنواف العقيدي
الدفاعسعود عبد الحميد – عبدالله مادو – عبدالإله العمري – علي مجرشي
الوسطمختار علي - أيمن يحيى – زياد الجهني
الهجومعبدالرحمن العبود – فراس البريكان – صالح الشهري

تشكيل ترينيداد وتوباجو ضد المنتخب السعودي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

أما مدرب منتخب ترينيداد وتوباجو، دوايت يورك، فقرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 3-4-3
حارس المرمىمارفن فيليب
الدفاعريو كاردينس - أندريه ريموند - شيلدون باتو - جاستن جارسيا - تيريز سبايسر
الوسطأندريه رامبرزاد - دانتي سيلي - دانيال فيليبس
الهجومليفي جارسيا - ناثانيال جيمس
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