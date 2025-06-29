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شاهد مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في الكأس الذهبية 2025 من هنا
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة للمنتخب السعودي ضد المكسيك في ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025..

شاهد البث المباشر بالفيديو لمباراة السعودية ضد المكسيك في ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 من هنا..

يخوض المنتخب السعودي مواجهته في ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بمواجهة المكسيك، في اللقاء الذي يقام فجر اليوم الأحد، 29 يونيو، على استاد ستيت فارم.

تأتي هذه المشاركة بدعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف، ضمن الاستعدادات المكثفة للمنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم المقبلة.

تعتبر هذه البطولة فرصة ثمينة للخضر لخوض تجربة مميزة ضد منتخبات من ثقافات كروية مختلفة، حيث يشارك المنتخب السعودي كضيف شرف في هذه النسخة من المسابقة ويأتي هذا بعد الأداء المشرف للمنتخب في المحافل الدولية الأخيرة، مما دفع المنظمين لدعوته للمشاركة.

الأخضر تأهل من المجموعة الرابعة وصيفًا خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد المكسيك في الكأس الذهبية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتم نقل مباريات البطولة عبر قنوات السعودية الرياضية، وعبر قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالقناة.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلقالملعب
السعودية - المكسيكالأحد 29 يونيو 2025
05:15 السعودية ومصر 		السعودية الرياضية 1أحمد النفيسةستيت فارم

تشكيل المنتخب السعودي والمكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

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