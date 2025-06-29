بث مباشر: شاهد مباراة المنتخب السعودي ضد المكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة للمنتخب السعودي ضد المكسيك في ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025..

يخوض المنتخب السعودي مواجهته في ربع نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بمواجهة المكسيك، في اللقاء الذي يقام فجر اليوم الأحد، 29 يونيو، على استاد ستيت فارم.

تأتي هذه المشاركة بدعوة رسمية من اتحاد الكونكاكاف، ضمن الاستعدادات المكثفة للمنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم المقبلة.

تعتبر هذه البطولة فرصة ثمينة للخضر لخوض تجربة مميزة ضد منتخبات من ثقافات كروية مختلفة، حيث يشارك المنتخب السعودي كضيف شرف في هذه النسخة من المسابقة ويأتي هذا بعد الأداء المشرف للمنتخب في المحافل الدولية الأخيرة، مما دفع المنظمين لدعوته للمشاركة.

الأخضر تأهل من المجموعة الرابعة وصيفًا خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد المكسيك في الكأس الذهبية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتم نقل مباريات البطولة عبر قنوات السعودية الرياضية، وعبر قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالقناة.

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب السعودية - المكسيك الأحد 29 يونيو 2025

05:15 السعودية ومصر السعودية الرياضية 1 أحمد النفيسة ستيت فارم

تشكيل المنتخب السعودي والمكسيك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025