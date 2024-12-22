مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26

السعودية v البحرينكأس الخليجالسعوديةالبحرينالقنوات الناقلة

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي والبحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

شاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي والبحرين في خليجي 26 من هنا

يستضيف ستاد جابر الأحمد الصباح واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي 26، حيث يلتقي منتخبا السعودية والبحرين في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والمتعة الكروية ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبي العراق واليمن.

يدخل الأخضر السعودي البطولة تحت ضغط كبير بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، خصوصًا خلال تصفيات كأس العالم 2026 ونتائجه المتواضعة في بطولة كأس آسيا الأخيرة، ولذلك يسعى المنتخب في خليجي 26 إلى مصالحة جماهيره الغاضبة وتحقيق اللقب لإعادة الثقة بين اللاعبين والمشجعين.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة صعبة أمام البحرين، في لقاء يعد بالكثير من الندية والإثارة، خاصة وأنّ الأخضر لم ينجح في الفوز عليهم في تصفيات كأس العالم.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والبحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة السعودية والبحرين في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباريات التالية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
السعودية - البحرينالأحد 22 ديسمبر 2024
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		الكويت الرياضيةأحمد المعمريجابر الأحمد الدولي
الكويت الرياضية 2إبراهيم الهشال
العراقية الرياضيةحسين الساعدي
SSC NEWS عبد الله الحربي
خالد المديفر
الكأس 1أحمد الطيب
أبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
الشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
الرابعة 1منير بكر
الرابعة 2حسام الوائلي
عمان الرياضيةمحمد البلوشي
البحرين الرياضيةمحمد السويد

تشكيل المنتخب السعودي ضد البحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب هيرفي رينارد بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىنواف العقيدي
خط الدفاعياسر الشهراني - علي لاجامي - علي البليهي - سلطان الغنام
خط الوسطمصعب الجوير - محمد كنو - عبدالإله المالكي
خط الهجومعبدالإله هوساوي - عبدالله الحمدان - عبدالله رديف

تشكيل البحرين ضد المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب دراجان تالايتش المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حراسة المرمىإبراهيم لطف الله
خط الدفاععبد الله الخلاصي - أمين بن عدي - وليد الحيام - حمد الشمسان
خط الوسطمحمد مرهون - سيد ضياء - مهدي عبد الجبار - علي مدن
خط الهجوممهدي حميدان - كميل الأسود
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