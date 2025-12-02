مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025

المغرب × جزر القمر
مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المغرب وجزر القمر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية العربية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDعلي محمد علي
قنوات الكأسسمير المعيرفي
هيكل الصغير
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
MBC مصر 2عصام عبده
 الشارقة الرياضيةمحمد الهنائي
دبي الرياضية 1عمر الطنيجي
الكويت الرياضيةطارق الملا
شاشامحمد حسين

تشكيل منتخب المغرب ضد جزر القمر في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-4-2

صلاح الدين شهاب
أنس باش – محمد بولاكسوت – سفيان بوفتيني – حمزة الموساوي
كريم البركاوي - محمد حريمات - أشرف المهديوي - أسامة طنان
محمد أمين زحزوح – طارق تيسودالي

تشكيل منتخب جزر القمر ضد المغرب في كأس العرب 2025

الخطة: 4-3-3

علي حمادة
كريم محمد - يانيس كاري - حميدو علي
نسيم أحمد - زينو محمد - عفان جامباي - ياسين صندوه
حسين الزكواني - إبرويهيم يوسف - زيد أمير

