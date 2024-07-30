بث مباشر: شاهد مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة المغرب والعراق في الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024

يواجه منتخب المغرب تحت 23 عامًا نظيره العراقي في مباراةٍ هامة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". تقام المباراة على ملعب أليانز ريفييرا الخاص بفريق نيس.

منتخب المغرب نجح في الفوز في المباراة الافتتاحية على الأرجنتين بهدفين لهدف، لكن سقط في فخ الهزيمة أمام أوكرانيا في الجولة الثانية.

أما أسود الرافدين، فقد تفوقوا على أوكرانيا في الجولة الأولى قبل الخسارة أمام الأرجنتين، وهو ما يمنح كل المنتخبات حظوظ للتأهل إلى ربع النهائي.

تشكيل منتخب المغرب الأولمبي ضد العراق الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

الخطة 4-3-3

منير المحمدي

أشرف حكيمي - زكرياء الواحدي- أسامة العزوزي - المهدي بوكامير

أسامة تيرجالين - أمير ريشاريسون- بلال الخنوس

عبدالصمد الزلزولي - سفيان رحيمي - إلياس أخوماش

تشكيل منتخب العراق الأولمبي ضد المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

الخطة 4-3-3

حسين حسن

مصطفى سعدون - سعد ناطق - حسين عامر - أحمد مكنزي

كرار محمد - إبراهيم بايش - منتظر محمد

كرار سعد - أيمن حسين - يوسف الأمين