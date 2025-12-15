مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025

المغرب × الإمارات
مباشر لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025 من المصدر من هنا


أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة المغرب والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات نصف النهائي.

المنتخب المغربي وصل إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 بعد الإطاحة بنظيره السوري بنتيجة 1-0 في الدور المقبل، بينما أطاح المنتخب الإماراتي بنظيره الجزائري بعد الوصول للركلات الترجيحية.

ويبحث أسود أطلس إلى حصد اللقب استعدادًا لأمم إفريقيا التي ينظمها على أرضه، بينما يحاول الأبيض حصد أول لقب له في تاريخه. 

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025 

القنوات الناقلةالمعلق
دبي الرياضية 1عبدالحميد الجسمي
stc tv
beIN SPORTS HDعامر الخوذيري
الكأس 1خالد الحدي
MBC مصر 2عصام عبده
MBC 5نور الدين آيت علي
أبو ظبي الرياضية 1فارس عوض
 الشارقة الرياضية 1موسى عيد
الكويت الرياضية 1راشد الدوسري
عمان الرياضيةمحمد الريامي
شاشاعلي دراج

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات  في نصف نهائي كأس العرب 2025

التشكيل:4-4-2

مهدي بنعبيد
سفيان بوفتي - مروان سعدان - محمد بولوكسوت - حمزة الموساوي
محمد ربيع حريمات - وليد الكرتي - أسامة طنان - أمين زحزوح
وليد أزارو - كريم البركاوي

تشكيل  الإمارات المتوقع ضد المغرب في نصف نهائي كأس العرب 2025


التشكيل:4-2-3-1

حمد المقبالي
روبن فيليب - لوكاس بيمينتا ساشا إيفيكوفيتش - ماركوس ميلوني
نادر يحيى – ماجد راشد
كايو لوكاس - نيكولاس خيمينيز - يحيى الغساني
برونو أوليفير

