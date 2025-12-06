مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025

الكويت × الأردن
مباشر لحظة بلحظة

شاهد مباراة الكويت والأردن من المصدر من هنا

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الكويت والأردن في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

منتخب انتصر في الجولة الأولى على الإمارات بهدفين لهدف، بينما تعادل الكويت بهدف لمثله أمام منتخب مصر.

ويحتاج المنتخب الأردني للانتصار للاقتراب أكثر من التأهل للدور القادم، بينما لا بديل عن الكويت سوى تحقيق الفوز والضغط أكثر على مصر والإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDحسن العيدروس
قنوات الكأسسمير المعيرفي
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي 
MBC مصر 2عصام عبده
 الشارقة الرياضيةسالم السالمي
دبي الرياضية 1محمد البدواوي
stc tv
الكويت الرياضيةجعفر الصليح
شاشافهد العتيبي

تشكيل الكويت ضد الأردن في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3

سليمان عبدالغفور
محمد الشريفي - ناصر العنزي - حسن حمدان - راشد الدوسري
عيد الرشيدي - رضا ابو جبارة - ناصر فالح
معاذ الأصيمع - شبيب الخالدي - عذبي شهاب

تشكيل  الأردن ضد الكويت في كأس العرب 2025


الخطة 3-4-3

يزيد أبو ليلى
سعد الروسان - عبدالله نصيب - حسام أبو ذهب
أدهم القرشي - عامر جاموس - نزار الرشدان - مهند أبو طه
يزن النعيمات - علي علوان - محمود المرضي

