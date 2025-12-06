بث مباشر: شاهد مباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025

الكويت × الأردن
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة الكويت والأردن من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الكويت والأردن في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.
منتخب انتصر في الجولة الأولى على الإمارات بهدفين لهدف، بينما تعادل الكويت بهدف لمثله أمام منتخب مصر.
ويحتاج المنتخب الأردني للانتصار للاقتراب أكثر من التأهل للدور القادم، بينما لا بديل عن الكويت سوى تحقيق الفوز والضغط أكثر على مصر والإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت والأردن في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|حسن العيدروس
|قنوات الكأس
|سمير المعيرفي
|أبو ظبي الرياضية 1
|محمد الشامسي
|MBC مصر 2
|عصام عبده
|الشارقة الرياضية
|سالم السالمي
|دبي الرياضية 1
|محمد البدواوي
|stc tv
|الكويت الرياضية
|جعفر الصليح
|شاشا
|فهد العتيبي
تشكيل الكويت ضد الأردن في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-3-3
سليمان عبدالغفور
محمد الشريفي - ناصر العنزي - حسن حمدان - راشد الدوسري
عيد الرشيدي - رضا ابو جبارة - ناصر فالح
معاذ الأصيمع - شبيب الخالدي - عذبي شهاب
تشكيل الأردن ضد الكويت في كأس العرب 2025
الخطة 3-4-3
يزيد أبو ليلى
سعد الروسان - عبدالله نصيب - حسام أبو ذهب
أدهم القرشي - عامر جاموس - نزار الرشدان - مهند أبو طه
يزن النعيمات - علي علوان - محمود المرضي