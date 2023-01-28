بث مباشر: شاهد مباراة القيصومة والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهدة مباراة القيصومة والأهلي في الجولة الثامنة عشرة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 والمقامة في ملعب نادي الباطن.

القيصومة - الأهلي

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب القيصومة - الأهلي السبت 28 يناير يناير 2023،

15:45 السعودية، 14:45 مصر KSA Sports HD 2 نادي الباطن

تشكيلة الأهلي ضد القيصومة

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل الآتي:

محمد الربيعي

علي مجرشي - طلال عبسي - باستوس - إبراهيم الزبيدي

إياد مدني - هشام فايق - رياض بودبوز

هيثم عسيري - زياد الجهيني - عبد الله المقرن

تشكيلة القيصومة ضد الأهلي

أما القيصومة بقيادة المدرب خوسيه جاريدو، فسوف يلعب بالعناصر الآتية:

يستضيف ملعب نادي الباطن مباراة القيصومة والاهلي في الجولة الثامنة عشرة من مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

حقق الأهلي انتصارًا هامًا في الجولة الماضية ونجح في إيصال رصيده من النقاط إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب دوري يلو.

أما القيصومة فيوجد في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 21 نقطة ويسعى لتحسين موقعه في الجدول.