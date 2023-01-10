بث مباشر: شاهد مباراة القادسية والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية في دوري يلو السعودي

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القادسية x الأهلي

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب القادسية - الأهلي الثلاثاء 10 يناير 2023،

17:40 السعودية، 16:40 مصر KSA Sports HD مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

تشكيل الأهلي

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

عبدالرحمن الصانبي

علي مجرشي - طلال عبسي - سانتوس - إبراهيم الزبيدي

فرانك كوم - رياض بودبوز - محمد المجحد

هيثم عسيري - عبد الله المقرن - سلمان المؤشر

التشكيلة الاحتياطية: عبد الله عبده - ثامر العلي - مراد خضري - إياد مدني - عبد الباسط هندي - نايف كريري - علي الأسمري - هشام فايق - حسن العلي

يستضيف ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية مباراة القادسية والأهلي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 16 لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي حقق فوزًا هامًا على الشعلة في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، يحتل بها المركز السادس في جدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، فقد اكتفى القادسية بتعادل سلبي أمام الفيصلي، ليواصل الفريق نتائجه المتراجعة في الموسم الحالي من دوري يلو، حيث يملك في رصيده 16 نقطة يحتل بها المركز 13.