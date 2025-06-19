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شاهد مباراة العين ويوفنتوس عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب أودي فيلد، لاستضافة مباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.

مانشستر سيتي يتصدر المجموعة بعد الفوز على الوداد بثنائية نظيفة حتى الآن.

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ويشارك العين في البطولة كونه بطلًا لدوري أبطال آسيا في 2024، بينما يتواجد يوفنتوس ضمن تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تشكيل العين لمباراة يوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الوداد، فلاديمير إيفيتش، الاعتماد على العناصر الآتية:

المباريات التالية

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىروي باتريسيو
الدفاع بارك يونج وو – رامي ربيعة – مارسيل راتنيك – فاكوندو زابالا
الوسطكوامي أوتون– عبد الكريم تراوري – بالاسيوس
الهجومأليخاندرو - سفيان رحيمي - كودجو لابا
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تشكيل يوفنتوس لمباراة العين في كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب، إيجور تودور، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3
حارس المرمىميشيل دي جريجوريو
الدفاعبيير كالولو - نيكولو سافونا - لويد كيلي
الوسطألبيرتو بايو - ويستون ماكيني - كيفرين تورام - أندريا كامبياسو
الهجومفرانشيسكو كونسيساو - راندال كولو مواني - كينان يلديز
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