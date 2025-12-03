بث مباشر: شاهد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025

العراق × البحرين
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة العراق والبحرين من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة العراق والبحرين في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.
يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية.
ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|حفيظ دراجي
|قنوات الكأس
|أحمد الطيب
|بكر علوان
|أبو ظبي الرياضية 1
|عيسى الحربين
|الشارقة الرياضية
|محمد الهنائي
|دبي الرياضية 1
|عمر الطنيجي
|stc tv
|الكويت الرياضية
|راشد الدوسري
|شاشا
|فهد العتيبي
تشكيل العراق ضد البحرين في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-4-2
أحمد باسل
مصطفى سعدون - أكرم هاشم - مناف يونس - أحمد يحيى
حسن عبد الكريم - سجاد جاسم - عل جاسم - زين إسماعيل
أيمن حسين - مهند علي
تشكيل البحرين ضد العراق في كأس العرب 2025
الخطة 4-2-3-1
إبراهيم لطف الله
عبد الله الخلاصي - وليد الحيام - أمين بنعدي
فينسنت أيمانويل - السيد ضياء سعيد - كميل الأسود - على مدن
محمد مرهون - مهدي حميدان - محمد الرميحي