بث مباشر: شاهد مباراة الشعلة والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

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الشعلة x الأهلي
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الشعلة - الأهلي
الأربعاء 17 مايو 2023،
KSA Sports HD 1
نادي الشعلة
تشكيلة الأهلي ضد الشعلة
التشكيل| 4-3-3
سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:
عبدالرحمن الصانبي.
محمد المجحد، ريان حامد، باستوس، إبراهيم الزبيدي.
ميليسي، رياض بودبوز، هشام فايق.
مود بارو، حسن العلي، هيثم عسيري.
ضمن مباريات الجولة 32 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، يستضيف الشعلة نظيره الأهلي المنتشي بالتأهل المؤكد إلى دوري روشن الموسم المقبل.
الأهلي يتجهز للموسم المقبل بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وعينه على العودة من الباب الكبير إلى دوري روشن الذي يطمح الراقي في المنافسة على لقبه.
على الناحية المقابلة يواجه الشعلة الذي ضمن النزول لدوري الدرجة الثانية، وهو الذي يحتل المركز الأخير في دوري يلو بـ 17 نقطة.
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