بث مباشر: شاهد مباراة السودان والعراق في كأس العرب 2025

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة السودان والعراق في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

منتخب العراق انتصر في الجولة الأولى أمام البحرين بهدفين لهدف، بينما تعادل منتخب السودان مع الجزائر سلبيًا

ويحتاج كل منتخب للفوز في المباراة بهدف تصحيح المسار والاقتراب من التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025.

تشكيل السودان ضد العراق في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-3-3



محمد النور ابوجا

صلاح الدين عادل - محمد إرنق - مصطفى كرشوم - أحمد طبنجة

عمار طيفور - والي الدين خضر بوجبا - عبد الرزاق عبد الرؤوف

جون مانو - محمد عبدالرحمن - ياسر بشارة

تشكيل العراق ضد السودان في كأس العرب 2025