بث مباشر: شاهد مباراة السودان والعراق في كأس العرب 2025

السودان × العراق
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة السودان والعراق من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة السودان والعراق في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.
منتخب العراق انتصر في الجولة الأولى أمام البحرين بهدفين لهدف، بينما تعادل منتخب السودان مع الجزائر سلبيًا
ويحتاج كل منتخب للفوز في المباراة بهدف تصحيح المسار والاقتراب من التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025.
ما القنوات الناقلة لمباراة السودان والعراق في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|محمد بركات
|قنوات الكأس
|خالد الحدي
|أبو ظبي الرياضية 1
|فيصل الهندي
|الشارقة الرياضية
|محمد الهنائي
|دبي الرياضية 1
|أحمد الشحي
|stc tv
|الكويت الرياضية
|علي الشمري
|عمان الرياضية
|يونس الرواحي
|شاشا
|علي دراج
تشكيل السودان ضد العراق في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-3-3
محمد النور ابوجا
صلاح الدين عادل - محمد إرنق - مصطفى كرشوم - أحمد طبنجة
عمار طيفور - والي الدين خضر بوجبا - عبد الرزاق عبد الرؤوف
جون مانو - محمد عبدالرحمن - ياسر بشارة
تشكيل العراق ضد السودان في كأس العرب 2025
الخطة 4-4-2
أحمد باسل
شيركو كريم - أكام هاشم - ميثم جبار - أحمد مكنزي
حسن عبدالكريم - زيد إسماعيل - كرار نبيل - حسين جاسم
عمار محسن - محمد جواد