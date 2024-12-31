بث مباشر: شاهد مباراة السعودية وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

شاهد البث المباشر لمباراة السعودية وعمان في نصف نهائي خليجي 26 من هنا
تتجه الأنظار إلى استاد جابر مبارك الحمد الصباح بالكويت، حيث يلتقي منتخبا عُمان والسعودية في مواجهة مثيرة ضمن نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".
نجح المنتخب العُماني في حجز مقعده في المربع الذهبي بعد تصدره مجموعته وذلك بعد التعادل مع الكويت ثم الفوز على قطر وأخيرًا التعادل مع الإمارات .
على الجانب الآخر، وصل المنتخب السعودي إلى هذه المرحلة بعد تجاوز عقبات المجموعة الثانية، إذ بدأ البطولة بالخسارة من البحرين قبل الفوز على اليمن ثم العراق.
ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26؟
تذاع مباراة السعودية وعمان في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|الملعب
|عمان - السعودية
|الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات
|SSC NEWS
|فهد العتيبي
|استاد جابر مبارك الحمد الصباح
|حماد العنزي
|العراقية الرياضية
|رعد ناهي
|الرابعة 1
|منير بكر
|الرابعة 2
|حسام الوائلي
|الكأس 1
|أحمد الطيب
|الكأس 2
|خالد الحدي
|الكويت الرياضية
|أحمد المعمري
|أبو ظبي الرياضية 1
|محمد الشامسي
|بلال علام
|الشارقة الرياضية
|عبد الحميد الجسمي
|دبي الرياضية 1
|عبدالله السعدي
|عمان الرياضية
|أحمد العجمي
|البحرين الرياضية 1
|محمد سويد
تشكيل المنتخب السعودي ضد عمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26
قرر المدرب هيرفي رينارد بدء المباراة بالتشكيل التالي:-
|الخطة
|4-3-3
|حراسة المرمى
|محمد العويس
|خط الدفاع
|نواف بوشل - علي البليهي - حسان تمبكتي - سلطان الغنام
|خط الوسط
|محمد كنو - مروان الصحفي - مصعب جوير
|خط الهجوم
|سالم الدوسري - عبدالله الحمدان - عبدالله رديف
تشكيل عمان ضد المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26
ويدخل المدرب رشيد جابر المباراة بالتشكيل التالي:-
|الخطة
|4-2-3-1
|حراسة المرمى
|فايز الرشيدي
|خط الدفاع
|علي البوسعيدي – أحمد الخميسي – جمال اليحمدي – ثاني الرشيدي
|المحور
|حارب السعدي – عبدالله فواز
|خط الوسط
|المنذر العلوي – أرشد العلوي - عبدالرحمن المشيفيري
|خط الهجوم
|عصام الصبحي