مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة السعودية واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26

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تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة السعودية واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

شاهد البث المباشر لمباراة السعودية واليمن في خليجي 26 من هنا

تتجه الأنظار إلى استاد جابر مبارك الحمد الصباح، حيث يخوض المنتخب السعودي مباراة هامة أمام نظيره اليمني ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

اللقاء يأتي في ظل ظروف متباينة للطرفين، بعد نتائج مخيبة لكليهما في الجولة الأولى.

يدخل الأخضر السعودي المباراة تحت ضغط كبير، إذ يسعى لتحقيق الفوز لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد السقوط أمام المنتخب البحريني في الجولة الأولى، ويسعى هيرفي رينارد إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، واستغلال المواجهة لتعزيز الثقة لدى اللاعبين والعودة للمنافسة بقوة على البطولة.

في الجهة المقابلة، يطمح المنتخب اليمني في قلب التوقعات وتحقيق مفاجأة أمام السعودية، خصوصًا بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام العراق. ويركز المدرب اليمني على رفع معنويات لاعبيه وتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية، ربما تعيد الأمل في مشوارهم بالبطولة.

المباريات التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة السعودية واليمن في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
السعودية - اليمنالأربعاء 25 ديسمبر 2024
17:25 السعودية، 18:25 الإمارات		الكويت الرياضيةعلي سعيداستاد جابر مبارك الحمد
العراقية الرياضيةعلي الشمري
SSC NEWS فهد العتيبي
سليمان الشريف
الكأس 1خالد الحدي
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضية 1عبدالله السعدي
عمان الرياضيةراشد الشيذاني
البحرين الرياضيةمحمد سويد

تشكيل المنتخب السعودي ضد اليمن في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب هيرفي رينارد بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىمحمد العويس
خط الدفاعنواف بوشل - علي البليهي - حسان تمبكتي - سلطان الغنام
خط الوسطمحمد كنو - ناصر الدوسري - عبدالإله المالكي
خط الهجومسالم الدوسري - عبدالله رديف - مصعب الجوير

تشكيل اليمن ضد المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي خليجي 26

وسوف يعتمد المدرب نور الدين ولد علي على العناصر الآتية

الخطة4-2-3-1
حراسة المرمىمحمد أمان
خط الدفاعرضوان الحبيشي - حمزة الريمي - هارون الزبيدي - رامي الوسماني
المحورأسامة عنبر - عمر جولان
خط الوسطعبد المجيد صبارة - عبد الواسع المطري - ناصر محمدوه
خط الهجومممدوح بن عجاج
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