بث مباشر: شاهد مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر الأحمد الدولي ..

يستعد استاد جابر الأحمد الدولي لاستضافة مباراة قوية تجمع المنتخب العراقي بنظيره السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

المنتخبان يدخلان اللقاء بمعنويات متباينة، حيث حقق كل منهما الفوز على المنتخب اليمني بفارق هدف واحد، لكنه تعثر أمام البحرين. المنتخب السعودي خسر بفارق هدف واحد، بينما كانت خسارة العراق بفارق هدفين، مما يمنح "الأخضر" السعودي أفضلية نسبية في حسابات التأهل.

السعوديون بحاجة إلى التعادل أو الفوز لضمان العبور إلى نصف النهائي، حيث أن نتيجة التعادل تضمن لهم المركز الثاني في المجموعة. أما المنتخب العراقي، فلا بديل له عن الفوز إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة وإقصاء خصمه المباشر.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة السعودية والعراق في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

تشكيل المنتخب السعودي ضد العراق في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب هيرفي رينارد بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى محمد العويس خط الدفاع نواف بوشل - علي البليهي - حسان تمبكتي - سلطان الغنام خط الوسط محمد كنو - ناصر الدوسري - عبدالإله المالكي خط الهجوم سالم الدوسري - عبدالله رديف - مصعب الجوير

تشكيل العراق ضد المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي خليجي 26

وسوف يعتمد المدرب خيسوس كاساس على العناصر الآتية