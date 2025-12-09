بث مباشر: شاهد مباراة الجزائر والعراق في كأس العرب 2025

مصعب صلاح

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الجزائر والعراق في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الرابعة.

المنتخب العراقي حسم بالفعل تواجده في ربع نهائي كأس العرب 2025 ويحتاج للتعادل أو الفوز للتأهل متصدرًا، بينما منتخب الجزائر بحاجة إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل للدور المقبل.

ويمتلك الجزائر أربع نقاط من انتصار على البحرين وتعادل مع السودان، ويحاول استغلال فارق الأهداف الكبير لصالحه للتأهل رفقة العراق.

وفي التوقيت ذاته، يواجه منتخب السودان نظيره البحرين.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والعراق في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN SPORTS HDحسن العيدروس
MBC مصر 2عصام عبده
الكأس 1أحمد الطيب
أبو ظبي الرياضية 1حازم عبدالسلام
 الشارقة الرياضية محمد الهنائي
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
stc tv
الكويت الرياضية 1محمد النحوي
شاشاهاني الشهري

تشكيل الجزائر ضد العراق في كأس العرب 2025

التشكيل:4-2-3-1

فريد شعال
يوسف عطال - أشرف عبادة - محمد توجاي - هواري بعوش
فيكتور لكحل - زكريا دراوي
ياسين بن زية - ياسين براهيمي - عادل بولبينة
رضوان بركان

تشكيل  العراق ضد الجزائر في كأس العرب 2025


التشكيل: 4-4-2

فهد طالب
مناف يونس - ميثم جبار - سعد ناطق -  أحمد يحيى
سجاد جاسم - أمجد عطوان - كرار نبيل - حسين علي جاسم
عمار محسن - مهند علي

