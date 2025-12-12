بث مباشر: شاهد مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025

الجزائر × الإمارات
مباشر لحظة بلحظة
شاهد مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025 من المصدر من هنا
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الجزائر والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات ربع النهائي.
المنتخب الجزائري وصل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بطلًا للمجموعة الرابعة بعد الفوز على العراق في الجولة الأخيرة.
أما منتخب الإمارات، فقد جاء في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة بعد خسارة من الأردن وتعادل مع مصر والفوز على الكويت.
ويواجه المنتصر في هذه المباراة منتخب المغرب في نصف نهائي البطولة.
ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|دبي الرياضية 1
|عبدالحميد الجسمي
|stc tv
|beIN SPORTS HD
|حسن العيدروس
|الكأس 1
|خالد الحدي
|MBC مصر 2
|فهد عريشي
|شاهد
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبدالله
|الشارقة الرياضية 1
|موسى عيد
|الكويت الرياضية 1
|إبراهيم الهشال
|عمان الرياضية
|راشد الشيذاني
|شاشا
|هاني الشهري
تشكيل الجزائر المتوقع ضد الإمارات في كأس العرب 2025
الخطة 4-2-3-1
فريد شعال
يوسف عطال - أشرف عبادة - محمد توجاي - هواري بعوش
فيكتور لكحل - زكريا دراوي
ياسين بن زية - ياسين براهيمي - عادل بولبينة
رضوان بركان
تشكيل الإمارات المتوقع ضد الجزائر في كأس العرب 2025
التشكيل:4-3-3-
حمد المقبالي
روبن فيليب - لوكاس بيمينتا ساشا إيفيكوفيتش - ماركوس ميلوني
يحيى الغساني – ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز
علي صالح – كايو لوكاس – برونو أوليفير