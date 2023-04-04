بث مباشر: شاهد مباراة الجبلين والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

أحمد مجديأحمد مجدي
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الجبلين vs الأهليفيديودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالجبلينالأهلي

مشاهد مباراة الجبلين والأهلي في دوري يلو السعودي

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الجبلين x الأهلي
مباشر لحظة بلحظة

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

الجبلين - الأهلي

الثلاثاء 4 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر

KSA Sports HD

مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

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تشكيل الأهلي

سوف يبدأ بيتسو موسيماني بالتشكيل الآتي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى: محمد الربيعي
خط الدفاع: إبراهيم الزبيدي - باستوس - فهد الحمد، ريان حامد

خط الوسط: محمد المجحد - هشام فايق
خط الهجوم: رياض بودبوز - هيثم عسيري - مودو بارو - حسن العلي

يستضيف ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي مباراة الجبلين والأهلي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 52 نقطة، لكن في حال انتصر في مباراة الجبلين سيتصدر الترتيب نظرًا لتعثر الحزم بالتعادل السلبي مع الرياض.

بينما يحتل الجبلين المركز العاشر برصيد 33 نقطة ويسعى لتحسين موقعه في ترتيب دوري يلو.

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