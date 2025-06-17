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شاهد مباراة الترجي وفلامنجو عبر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 من هنا

يتزين ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستضافة افتتاح مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

ويشارك الترجي في البطولة بسبب تصنيف الاتحاد الإفريقي بينما فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس 2022.

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تشكيل الترجي التونسي لمباراة فلامنجو في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الترجي، ماهر الكنزاري، الاعتماد على العناصر الآتية:

المباريات التالية

الخطة | 3-5-2
حارس المرمىبشير بن سعيد
الدفاعياسين مرياح – محمد أمين توقاي – محمد أمين بن حميدة
الوسطمحمد بن على – يان ساسي – يوسف بلايلي – أونوتشي أوجبلو – خليل القنيشي
الهجومرودريجو رودريجيش – شهاب جبلي
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تشكيل فلامنجو لمباراة الترجي في كأس العالم للأندية 2025

أما المدرب، فيليبي لويس، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-2-3-1
حارس المرمىأوجستين روسي
الدفاعجويرمو فاريلا - ليو أورتيز - ليو بيريرا - أيرتون لوكاس
المحورجورجينو - إريك بولجار
الوسطجيورجيان دي أراسكايتا - جيرسون - لويز أراوخو
الهجومببيدرو
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