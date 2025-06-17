بث مباشر: شاهد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد البث المباشر لمباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 من هنا
يتزين ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستضافة افتتاح مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.
ويشارك الترجي في البطولة بسبب تصنيف الاتحاد الإفريقي بينما فلامنجو بطل كوبا ليبرتادوريس 2022.
الموضوع يُستكمل بالأسفل
تشكيل الترجي التونسي لمباراة فلامنجو في كأس العالم للأندية 2025
قرر مدرب الترجي، ماهر الكنزاري، الاعتماد على العناصر الآتية:
|الخطة | 3-5-2
|حارس المرمى
|بشير بن سعيد
|الدفاع
|ياسين مرياح – محمد أمين توقاي – محمد أمين بن حميدة
|الوسط
|محمد بن على – يان ساسي – يوسف بلايلي – أونوتشي أوجبلو – خليل القنيشي
|الهجوم
|رودريجو رودريجيش – شهاب جبلي
تشكيل فلامنجو لمباراة الترجي في كأس العالم للأندية 2025
أما المدرب، فيليبي لويس، فسوف يعتمد على العناصر الآتية:
|الخطة | 4-2-3-1
|حارس المرمى
|أوجستين روسي
|الدفاع
|جويرمو فاريلا - ليو أورتيز - ليو بيريرا - أيرتون لوكاس
|المحور
|جورجينو - إريك بولجار
|الوسط
|جيورجيان دي أراسكايتا - جيرسون - لويز أراوخو
|الهجوم
|ببيدرو