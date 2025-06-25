بث مباشر: شاهد مباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025 عبر DAZN

يستعد الترجي لمواجهة هامة في ثالث مبارياته في كأس العالم للأندية 2025 ضد تشيلسي على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

الترجي خسر في الجولة الأولى أمام فلامنجو ولكن عاد وانتصر على لوس أنجلوس ليصبح لديه فرصة للتأهل عن هذه المجموعة.

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وينافس الترجي تشيلسي على المركز الثاني بعد حسم فلامنجو للمركز الأول، وهو ما يجعل المباراة هامة للغاية، إذ لا بديل عن الفوز للوصول إلى النقطة السادسة والتأهل، أما في حال التعادل أو الخسارة يتأهل البلوز.

ما القنوات الناقلة لمباراة الترجي وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها، بما فيها مواجهة الترجي وتشيلسي.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الترجي - تشيلسي الأربعاء 25 يونيو 2025

04:00 مصر والسعودية DAZN خالد الغول لينكون فاينانشال فيلد

تشكيل الترجي لمباراة تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

قرر مدرب الترجي ماهر كنزاري الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة | 4-3-3 حارس المرمى بشير بن سعيد الدفاع محمد بن علي - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - محمد أمين بن حميدة الوسط خليل القنيشي - عبد الرحمن كوناتي - أونوتشي أوجبيلو الهجوم إلياس موكوانا - يان ساس - أشرف الجبري

تشكيل تشيلسي لمباراة الترجي في كأس العالم للأندية 2025

أما مدرب تشيلسي، إنزو ماريسكا، فسوف يعتمد على العناصر الآتية: