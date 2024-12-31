بث مباشر: شاهد مباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر الأحمد الدولي ..

يستضيف استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت مباراة مصيرية تجمع المنتخب الكويتي بنظيره البحريني، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

نجح المنتخب البحريني في حجز مقعده في المربع الذهبي بعد تصدره مجموعته وذلك بعد الفوز على السعودية ثم العراق، قبل أن يخسر المباراة الثالثة غير الحاسمة أمام اليمن.

على الجانب الآخر، وصل المنتخب الكويتي إلى هذه المرحلة بعد تجاوز عقبات المجموعة الأولى، إذ بدأ البطولة بالتعادل مع عمان ثم انتصر على الإمارات، وتعادل في الجولة الأخيرة مع قطر.

ما القنوات الناقلة لمباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة البحرين والكويت في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

تشكيل البحرين ضد الكويت في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب دراجان تالايتش بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-4-2 حراسة المرمى إبراهيم لطف الله خط الدفاع حمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي خط الوسط سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان خط الهجوم محمد مرهون، مهدي عبد الجبار

تشكيل الكويت ضد البحرين في نصف نهائي كأس الخليج العربي خليجي 26

أما المدرب خوان أنطونيو بيتزي فسوف يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:-