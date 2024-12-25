مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26

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تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد استاد جابر الأحمد الدولي ..

شاهد البث المباشر لمباراة البحرين والعراق في خليجي 26 من هنا

يشهد استاد جابر الأحمد الدولي مواجهة مثيرة، حيث يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره البحريني ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

المباراة تعد اختبارًا قويًا لكلا الفريقين، اللذين يدخلان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق انتصارات هامة في الجولة الأولى.

المنتخب العراقي يسعى للبناء على فوزه الصعب أمام اليمن بهدف دون رد، في مباراة أظهرت صلابة دفاعية وتنظيمًا جيدًا على أرض الملعب. ويركز أسود الرافدين على تحقيق فوز جديد يضمن لهم مواصلة المشوار نحو صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

من جهته، يدخل المنتخب البحريني المباراة بثقة كبيرة بعد انتصاره المثير على السعودية بنتيجة 3-2، حيث أظهر الفريق قدرات هجومية مميزة وشخصية قوية أمام أحد أبرز الفرق الخليجية. ويطمح البحرينيون لمواصلة هذا الزخم وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهم في صدارة المجموعة.

المباريات التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب البحرين والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة البحرين والعراق في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
البحرين - العراقالأربعاء 25 ديسمبر 2024
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		الرابعة 1إدريس زيتونياستاد جابر الأحمد الدولي
الرابعة 2حسام الوائلي
العراقية الرياضيةأمير علي
العراقية الإخباريةحسين الساعدي
البحرين الرياضيةعلي حسن
SSC NEWS فارس عوض
فهد عريشي
الكويت الرياضيةأحمد البلوشي
الكأس 1خليل البلوشي
أبو ظبي الرياضية 1بلال علام
الشارقة الرياضيةعبد الحميد الجسمي
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
عمان الرياضيةشبيب الحبسي

تشكيل البحرين ضد العراق في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب دراجان تالايتش بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حراسة المرمىإبراهيم خليل
خط الدفاعحمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي
خط الوسطسيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان
خط الهجوممحمد مرهون، مهدي عبد الجبار

تشكيل العراق ضد البحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26

وسوف يعتمد المدرب خيسوس كاساس على العناصر الآتية

الخطة4-4-2
حراسة المرمىجلال حسن
خط الدفاعريبين غريب، زيد تحسين، أحمد مكنزي، مصطفى سعدون
خط الوسطأمجد عطوان، أحمد ياسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال
خط الهجومعلي جاسم، أيمن حسين
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