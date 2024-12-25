بث مباشر: شاهد مباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26

شاهد البث المباشر لمباراة البحرين والعراق في خليجي 26 من هنا
يشهد استاد جابر الأحمد الدولي مواجهة مثيرة، حيث يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره البحريني ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".
المباراة تعد اختبارًا قويًا لكلا الفريقين، اللذين يدخلان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق انتصارات هامة في الجولة الأولى.
المنتخب العراقي يسعى للبناء على فوزه الصعب أمام اليمن بهدف دون رد، في مباراة أظهرت صلابة دفاعية وتنظيمًا جيدًا على أرض الملعب. ويركز أسود الرافدين على تحقيق فوز جديد يضمن لهم مواصلة المشوار نحو صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.
من جهته، يدخل المنتخب البحريني المباراة بثقة كبيرة بعد انتصاره المثير على السعودية بنتيجة 3-2، حيث أظهر الفريق قدرات هجومية مميزة وشخصية قوية أمام أحد أبرز الفرق الخليجية. ويطمح البحرينيون لمواصلة هذا الزخم وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهم في صدارة المجموعة.
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ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب البحرين والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26؟
تذاع مباراة البحرين والعراق في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|الملعب
|البحرين - العراق
|الأربعاء 25 ديسمبر 2024
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|الرابعة 1
|إدريس زيتوني
|استاد جابر الأحمد الدولي
|الرابعة 2
|حسام الوائلي
|العراقية الرياضية
|أمير علي
|العراقية الإخبارية
|حسين الساعدي
|البحرين الرياضية
|علي حسن
|SSC NEWS
|فارس عوض
|فهد عريشي
|الكويت الرياضية
|أحمد البلوشي
|الكأس 1
|خليل البلوشي
|أبو ظبي الرياضية 1
|بلال علام
|الشارقة الرياضية
|عبد الحميد الجسمي
|دبي الرياضية 1
|رؤوف خليف
|عمان الرياضية
|شبيب الحبسي
تشكيل البحرين ضد العراق في كأس الخليج العربي خليجي 26
قرر المدرب دراجان تالايتش بدء المباراة بالتشكيل التالي:-
|الخطة
|4-4-2
|حراسة المرمى
|إبراهيم خليل
|خط الدفاع
|حمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي
|خط الوسط
|سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان
|خط الهجوم
|محمد مرهون، مهدي عبد الجبار
تشكيل العراق ضد البحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26
وسوف يعتمد المدرب خيسوس كاساس على العناصر الآتية
|الخطة
|4-4-2
|حراسة المرمى
|جلال حسن
|خط الدفاع
|ريبين غريب، زيد تحسين، أحمد مكنزي، مصطفى سعدون
|خط الوسط
|أمجد عطوان، أحمد ياسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال
|خط الهجوم
|علي جاسم، أيمن حسين