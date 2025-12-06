بث مباشر: شاهد مباراة الإمارات ومصر في كأس العرب 2025

الإمارات × مصر
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الإمارات ومصر في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.
منتخب مصر تعادل أمام الكويت بهدف لمثله، بينما خسر منتخب الإمارات أمام الأردن بهدفين لهدف.
وبعد تأهل منتخب الأردن بصورة رسمية عن المجموعة الثالثة، فإنّ الصراع محتدم على المقعد الثاني في المجموعة.
ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|عصام الشوالي
|MBC مصر 2
|مدحت شلبي
|الكأس 1
|خليل البلوشي
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبدالله
|الشارقة الرياضية
|موسى عيد
|دبي الرياضية 1
|عبدالحميد الجسمي
|stc tv
|الكويت الرياضية
|إبراهيم الهشال
|عمان الرياضية
|صلاح الحمداني
|شاشا
|هاني الشهري
تشكيل الإمارات ضد مصر في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-3-3
حمد المقبالي
روبن فيليب - لوكاس بيمينتا ساشا إيفيكوفيتش - علاء الدين زهير
يحيى نادر – ماركوس ميلوني – نيكولاس خيمينيز
لوان بيريرا – يحيى الغساني – برونو أوليفير
تشكيل مصر ضد الإمارات في كأس العرب 2025
الخطة 4-4-3
محمد بسام
أكرم توفيق - محمود الونش - رجب نبيل - يحيى زكريا
غنام محمد - محمد النني - عمرو السولية
مصطفى سعد "ميسي" - مروان حمدي - إسلام عيسى