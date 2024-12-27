بث مباشر: شاهد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر مبارك الحمد الصباح ..

يستضيف استاد جابر مبارك الحمد الصباح في الكويت مباراة مصيرية تجمع المنتخب الإماراتي بنظيره العماني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

و تُعتبر هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

المنتخب العماني يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات السابقة ويكفي الأحمر التعادل لضمان التأهل للدور التالي.

بينما يتشبث المنتخب الإماراتي بأمل التأهل ويدخل المباراة تحت شعار "الفوز ولا بديل"إذ يحتاج الأبيض للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، حيث أن أي نتيجة أخرى قد تعني خروجه من البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة الإمارات وعمان في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

تشكيل الإمارات ضد عمان في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب باولو بينتو بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-4-2 حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع ماركوس مليوني - خالد القحطاني - خليفة الحمادي - محمد العطاس خط الوسط يحيى نادر - ماكانزي هانت - يحيى الغساني - حارب عبد الله خط الهجوم فابيو دي ليما - برونو أوليفيرا

تشكيل عمان ضد الإمارات في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب رشيد جابر المباراة بالتشكيل التالي:-