بث مباشر: شاهد مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025

شاهد البث المباشر بالفيديو مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025

الإمارات × الكويت
مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الإمارات والكويت في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الثالثة.

مباراة اليوم مثيرة جدًا، إذ يحتاج كلّا من الإمارات والكويت الفوز في المباراة للتأهل إلى الدور القادم حال لم ينتصر المنتخب المصري على الأردن. 

منتخب الإمارات تعادل مع مصر وخسر أمام الأردن، وهو نفس ما فعله المنتخب الكويتي، لذلك الإثارة والجنون والحماسة مضمونة في هذا اللقاء.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025

القنوات الناقلةالمعلق
beIN XTRA 1أحمد البلوشي
الكأس 2خليل البلوشي
أبو ظبي الرياضية 2إبراهيم الهشال
 الشارقة الرياضية 2محمد سليمان
دبي الرياضية 1عبدالحميد الجسمي
stc tv
الكويت الرياضية 1جعفر الصليح
شاشاعلي دراج

تشكيل الإمارات ضد الكويت في كأس العرب 2025

التشكيل:4-3-3

حمد المقبالي
روبن فيليب - لوكاس بيمينتا ساشا إيفيكوفيتش - ماركوس ميلوني
يحيى الغساني – ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز
علي صالح – كايو لوكاس  – برونو أوليفير

تشكيل  الكويت ضد الإمارات في كأس العرب 2025


التشكيل: 4-4-2

خالد الرشيدي
فهد الهاجري - خالد صباح - معاذ الظفيري - عبدالوهاب العوضي
فوزا عايض - أحمد الظفيري - يوسف ماجد - سلطان العنزي
محمد دحام - يوسف ناصر

