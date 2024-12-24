بث مباشر: شاهد مباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد جابر الأحمد الدولي ..

يترقب عشاق كرة القدم الخليجية مواجهة قوية بين منتخب الإمارات ومنتخب الكويت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

المباراة تُقام وسط أجواء تنافسية مشتعلة، بعد تعادل كلا المنتخبين في الجولة الأولى، ما يجعل نقاط هذا اللقاء ذات أهمية كبيرة في تحديد ملامح المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.

المنتخب الكويتي بدأ البطولة بتعادل مثير أمام منتخب عُمان (1-1)، حيث ظهر بصورة جيدة لكنه لم يتمكن من حسم الأمور لصالحه.

كما تعادل منتخب الإمارات بنفس النتيجة أمام منتخب قطر، في مباراة شهدت لحظات قوية لكنها انتهت بتقاسم النقاط.

هذا التساوي يجعل المباراة المرتقبة بين الكويت والإمارات بمثابة مواجهة مصيرية لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتعويض النقاط المهدرة في الجولة الأولى..

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة الإمارات والكويت في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

تشكيل الإمارات ضد الكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب باولو بينتو بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-4-2 حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع ماركوس مليوني - كوامي كويدو - خليفة الحمادي - زايد سلطان خط الوسط يحيى الغساني - ماكانزي هانت - عبدالله حمد - حارب عبد الله خط الهجوم فابيو دي ليما - كايو كانيدو

تشكيل الكويت ضد الإمارات في كأس الخليج العربي خليجي 26

ويدخل المدرب خوان أنطونيو بيتزي المباراة بالتشكيل التالي:-